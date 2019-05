Piloto de avião abatido na Líbia diz ser português

O Exército Nacional Líbio afirmou, nesta terça-feira, ter abatido um avião militar afiliado ao Governo Nacional da Líbia (GNA), reconhecido pelas Nações Unidas, num comunicado. Foi detido um piloto que, num vídeo divulgado pelos captores, diz ser português.

O aparelho abatido, que pode ser um Mirage, de fabrico francês, estaria a tentar atacar posições no sul de Tripoli. “O piloto do avião, de origem portuguesa, foi detido”, acrescentou o comunicado, citado pela agência noticiosa turca Anadolu.

Num dos vídeos, o piloto diz chamar-se “Jimmy Reese" e ter 29 anos.

Contactados pelo PÚBLICO, os ministérios da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros portugueses não confirmaram a nacionalidade do piloto e afirmaram estar a averiguar o caso. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas também não tem qualquer informação sobre o assunto.

O Exército Nacional Líbio é uma força rebelde sob o comando do general Khalifa Hafter, que sustenta um governo paralelo e Bengazi, no leste do país, e que lançou uma ofensiva contra Trípoli, mantendo posições a sul da cidade.