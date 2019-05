Mais de metade dos juízes avaliados no ano passado tiveram nota máxima

Apesar de vários acórdãos polémicos que puseram os juízes no centro do escrutínio nacional, 55% dos magistrados judiciais avaliados no ano passado foram classificados com Muito Bom, a melhor percentagem dos últimos 15 anos. Dos 379 juízes avaliados em 2018, só 3% tiveram Suficiente ou Medíocre. O ano passado também se destacou por terem sido instaurados apenas 24 processos disciplinares, o número mais baixo da última década.

Os dados são do relatório anual do Conselho Superior de Magistratura (CSM), com a actividade do órgão que tutela os juízes ao longo de 2018, divulgado nesta terça-feira.

Desde 2004, data do relatório mais antigo do CSM disponível na Internet, é a primeira vez que a percentagem de juízes avaliados com a nota máxima chega aos 55%. Nos últimos 15 anos, 2009 foi o que registou a percentagem mais baixa, apenas 20% dos avaliados obtiveram Muito Bom. No ano passado foram 47% dos avaliados e no ano anterior 51%.

Mas a nota máxima não foi a única a subir. Também a segunda nota mais elevada, o Bom com Distinção, passou de 25% em 2017 para 28% no ano passado. A nota que mais diminuiu foi o Bom, que passou de 17% em 2017 para 7% em 2018. Os Suficientes e os Medíocres mantiveram-se baixos como é habitual.

Na área disciplinar, foram abertos 24 processos, o número mais baixo da última década. É preciso recuar a 2008 para encontrar um número mais baixo: 14. Muitos ainda aguardam decisão. Em 2018, foram aplicadas 19 penas disciplinares - menos do que nos últimos anos -, a esmagadora maioria de multa (11). Houve ainda quatro suspensões e quatro advertências registadas

No ano judicial 2015/16, foram aplicadas 39 penas disciplinares, um número igual ao anterior período homólogo de 2014/15. No último ano judicial as multas (13) representam a maior parcela das penas aplicadas, seguida pela advertência registada (7) e pela suspensão (5). Contrariamente ao que aconteceu nos últimos anos, não houve qualquer aplicação das penas mais pesadas como a demissão ou a aposentação compulsiva.