Em Lisboa ganha-se mais 1600 euros por ano do que no resto do país

Os habitantes da Área Metropolitana de Lisboa ganharam mais quase 1600 euros por ano do que os restantes habitantes do país, em 2017. A região da capital foi a única em que os rendimentos monetários líquidos equivalentes foram superiores à mediana nacional, indica o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, que é publicado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O relatório do INE revela que o rendimento mediano em Portugal em 2017 foi de 9346 euros anuais. Em Lisboa, chegou quase aos 11 mil euros por ano (10.943). Esse valor é “significativamente mais elevado” na Área Metropolitana da capital, sublinha o organismo público no relatório de apresentação deste inquérito.

Em sentido contrário, o rendimento é “mais baixo nas regiões autónomas”, lê-se no mesmo documento. Na Madeira, o rendimento mediano ficou 1020 euros abaixo da média nacional. Os Açores têm o pior registo de todas as regiões nacionais. O rendimento monetário líquido foi de 7517 euros, em 2017, menos 1829 do que a mediana do país – e 3426 euros abaixo do que quem vive na Grande Lisboa.

Em 2017, a Área Metropolitana de Lisboa foi a única região com um rendimento mediano superior à mediana nacional. As diferenças nas restantes regiões são, porém, menos pronunciadas do que nas ilhas. É no Alentejo que existem os rendimentos mais baixos – a mediana é de 8880 euros anuais.

O rendimento monetário líquido equivalente considera os proveitos do trabalho, de outros rendimentos privados (como rendimentos de capital ou de propriedade, das pensões e outras transferências sociais), após dedução dos impostos e contribuições para a Segurança Social.

A mediana corresponde ao centro da distribuição dos diferentes valores de uma amostra. Ou seja, é o valor que separa a metade superior da metade inferior dos rendimentos. Ao contrário da média, esta não é afectada pelos valores extremos – sejam muito altos ou muito baixos – e é por isso o indicador preferencialmente usado em estatísticas sobre rendimentos.

Os 9346 euros de rendimento monetário líquido equivalente apurado pelo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento correspondem a um limiar de pobreza de 5607 euros anuais, ou seja, 467 euros por mês. Isto significa uma subida de 3% face ao ano anterior.

Estes resultados confirmam que quase 1,8 milhões de pessoas (17,3% dos residentes) estavam em risco de pobreza em 2017, um número que já tinha sido avançado em Novembro quando foram conhecidos os dados preliminares deste inquérito conduzido pelo INE. Esse resultado significa uma queda de um ponto percentual no número de pessoas em risco de pobreza face ao ano anterior. Nunca houve tão poucos pobres no país.

Em consonância com os resultados apurados para os rendimentos, o Inquérito demonstra também que os residentes nas regiões autónomas enfrentavam riscos de pobreza mais elevados: 31,6% nos Açores e 27,5% na Madeira. No entanto, a maioria das pessoas em risco de pobreza vivia nas regiões Norte e Centro, 664 mil e 415 mil, respectivamente.

Sem surpresa, apenas a Área Metropolitana de Lisboa teve, em 2017, uma taxa de risco de pobreza inferior à média nacional: 12,3% das pessoas estavam em risco de pobreza, cinco pontos percentuais abaixo do que acontece na generalidade do país. Também o Alentejo (16,9%) teve um risco de pobreza abaixo da média – ainda que apenas 0,4 pontos percentuais.