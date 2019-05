Mais de 600 mil pessoas em privação material severa

Mais de 615 mil pessoas viviam, em 2017, numa situação de privação material severa. Significa isto que 6% da população não tinha condições para responder a necessidades económicas básicas ou para aceder a determinados bens. Estes dados foram revelados pelo Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

A privação material é um indicador que mede a impossibilidade de acesso a um conjunto de necessidades económicas ou bens. Considera-se que essa impossibilidade constitui também um factor que aumenta o risco de exclusão social. Para o cálculo são considerados nove itens, entre os quais a incapacidade para assegurar o pagamento imediato de uma despesa inesperada sem recorrer a empréstimo, o atraso em algum dos pagamentos regulares (rendas ou prestações com créditos e outras despesas relacionadas com a habitação) ou ainda a incapacidade de ter uma refeição de carne ou de peixe (ou um equivalente vegetariano), pelo menos de dois em dois dias.

O INE considera ainda para este indicador a indisponibilidade de uma determinada pessoa possuir bens como televisor a cores, telefone (fixo ou móvel) ou automóvel devido a dificuldades económicas. A privação material severa corresponde às situações em que numa família, por motivos económicos, não existe acesso a pelo menos quatro dos nove itens.

A taxa de privação material severa em Portugal era de 6% em 2017. O Alentejo era a região onde menos pessoas viviam nesta situação: 4,5% dos residentes, o que corresponde a 32 mil pessoas. Algarve (29 mil pessoas), Açores (29 mil) e Madeira (24 mil) tinham valores absolutos ainda mais baixos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A maioria da população em privação material severa encontrava-se na região Norte (229 mil pessoas) e na Área Metropolitana de Lisboa (164 mil). Ainda que a região da capital seja a única em que os rendimentos monetários líquidos equivalentes foram superiores à mediana nacional, segundo o mesmo Inquérito, a sua taxa de privação material (5,8%) está bastante mais próxima da média nacional (6%), o que pode indiciar a existência de uma maior desigualdade económica em Lisboa.

O indicador de privação material tem em conta o diferente poder de compra regional. Os resultados de Lisboa têm, por isso, em consideração, o facto de o custo de vida ser superior na capital. Ana Cordeiro Santos investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra alerta em particular para o peso que os custos da habitação vêm ganhando nas principais cidades do país.

Dados que também foram revelados esta terça-feira pelo INE, mostram que os preços das casas são mais elevados no Algarve e em Lisboa. A área da capital, juntamente com o Porto, apresenta um crescimento dos valores da habitação superiores a 20%.