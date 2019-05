Rio sobre o recuo nos professores: “Eu nem deputado sou, muito menos daquela comissão”

Rui Rio disse esta terça-feira, em entrevista à TVI, que “para o PSD é absolutamente vital que a votação" da contagem integral do tempo de serviço dos professores “não origine desequilíbrios orçamentais no futuro” e atirou que a “crise politica é feita pelo primeiro-ministro e não pelo PSD”. O líder dos sociais-democratas afirmou que nunca disse que o partido iria votar contra o diploma aprovado na quinta-feira em Comissão de Educação. “É um engano completo”.

O líder do PSD também deixou claro que na votação em plenário de sexta-feira, o partido não aprovará a contagem integral se não vir ser primeiro aprovado o artigo proposto pelos sociais-democratas para que esta contagem dependa das condições económicas do país. Questionado se houve de facto um recuo do PSD, Rio justificou que “o PSD recuava se tivesse votado de uma maneira e agora de outra”. “Se tivesse havido uma votação na comissão teríamos votado contra”, esclareceu. “Informei direitinho o que queria e os deputados estavam em sintonia”, clarificou. “Eu nem deputado sou, muito menos daquela comissão”, reforçou.

“Mal vai um país se não trata bem os seus professores”, atirou o líder do PSD que “propositadamente” não falou com o Presidente da República. Rio questionou ainda as contas que o Governo apresentou caso este diploma seja aprovado, apontando que 800 milhões de euros poderiam ser destinados a “tudo e todos” os funcionários que tivessem a contagem do seu tempo de carreira reposto. “É impossível fazer as contas”, atirou.

Sobre as próximas eleições europeias, a 26 de Maio, Rio afirmou apenas que um bom resultado para o PSD é só e apenas se o partido ganhar votos. Mau resultado será se “ficar tudo igual ou descer”.

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou a recuperação integral do tempo de serviço dos professores — os nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos sindicatos — após reunião da Comissão de Educação. Os partidos PSD, CDS, BE e PCP votaram a favor e o PS votou contra.

O primeiro-ministro e secretário-geral dos socialistas, António Costa, reuniu-se com o Presidente da República e anunciou que o Governo se demitia caso este “conjunto de normas que é socialmente injusto e financeiramente insustentável” fosse aprovado. Costa justificou que esta iniciativa pode criar encargos adicionais ao Estado em mais de 340 milhões de euros e implicar um orçamento rectificativo que quebra a regra da estabilidade e rigor orçamental. Além disso, o primeiro-ministro justificou também a injustiça que esta medida pode causar a outros profissionais do serviço público, bem como a possibilidade de aumentar impostos.

A votação final será no próximo dia 15 e, independentemente do resultado, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), já considerou que “esta já é uma vitória dos professores”, mas não esconde a insatisfação sobre o voto contra por parte do PS.