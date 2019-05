Nogueira apela a esquerda e direita para pensarem no “sacrifício” dos professores, e não em “politiquices”

O secretário-geral da Fenprof apelou nesta terça-feira aos partidos que apresentaram propostas de alteração ao decreto-lei do Governo sobre a contagem do tempo de serviço dos docentes para, no momento da votação final, não ajudarem a chumbar propostas que comprometam o reconhecimento do direito dos professores à contagem integral dos tempo de serviço em que viram as carreiras congeladas.

“Deixem-se de politiquices. Pensem nos professores e não levem para cima da mesa o que não é essencial (...) Não estou a dizer à esquerda que deve aceitar o que exige a direita nem à direita que deve aceitar o que exige a esquerda. Pensem é no essencial, no sacrifício que os professores fizeram”, exortou Mário Nogueira, um dia depois de PCP e Bloco de Esquerda terem anunciado que votarão contra os condicionamentos, relativos ao crescimento económico e equilíbrio financeiro do país, que PSD e CDS propõem agora de que se faça depender o reconhecimento do direito dos professores à contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias em que viram as carreiras congeladas. E reiterou que, esta tarde, segue uma carta aberta para PSD, CDS, BE, PCP e PEV, com esse mesmo apelo.

Numa declaração sem direito a perguntas em que também observou que “o ministro da Educação desapareceu, não existe”, o líder da Fenprof chegou a afirmar que o Governo — que ameaça demitir-se, se for aprovado o reconhecimento do direito dos professores aos nove anos, quatro meses e dois dias — “não tem condições” para permanecer em funções.

Referindo-se à entrevista do primeiro-ministro à TVI, na véspera, Mário Nogueira acusou António Costa de prosseguir a “intoxicação da opinião pública”, com um “chorrilho de mentiras” sobre a forma como o Governo conduziu “a farsa”, “o simulacro” negocial com a classe. E acusou-o de recorrer a valores diferentes, e falsos, sobre os custos do reconhecimento do direito dos docentes aos nove anos, quatro meses e dois dias para “virar os portugueses contra os professores”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto à questão da “quebra de equidade” que, no entender do primeiro-ministro, o reconhecimento do direito dos professores ao tempo integral de serviço implicaria face às outras carreiras da função pública, Mário Nogueira contrapôs que o problema da equidade levanta-se sim, mas entre professores.

Lembrou que o reconhecimento do tempo integral do tempo de serviço dos professores foi aprovado na Madeira, onde o PS está na oposição mas votou a favor, considerando a medida até insuficiente, e nos Açores, onde o PS governa com maioria absoluta.

“A quebra de equidade é entre os professores do continente e da Madeira e dos Açores. Portugal não são três países, a discriminação é claramente inconstitucional”, protestou Mário Nogueira.