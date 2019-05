Crise política? Nona entrevista de Costa “prendeu” apenas 1,063 milhões de pessoas à TVI

Tendo em conta o número médio de telespectadores que seguiu a entrevista de António Costa à TVI na noite desta segunda-feira, os portugueses não parecem muito preocupados com a actual crise política suscitada pela ameaça de demissão do primeiro-ministro se for aprovado o diploma da contabilização do tempo de serviço dos professores.

De acordo com dados da GfK/Marktest/MediaMonitor, em nove entrevistas que deu às televisões generalistas desde que é primeiro-ministro, esta última foi seguida por apenas 1,063 milhões de pessoas, o que faz dela a sexta mais vista — teve até menos 83 mil espectadores que a última entrevista que dera no início de Fevereiro à SIC e SIC Notícias.

O Jornal das 8, noticiário em que foi transmitida a entrevista, teve ontem exactamente as mesmas audiências que o Jornal da Noite da SIC. Mas o programa mais visto do dia foi, como habitual, uma novela — a da TVI que começou logo a seguir ao noticiário.

A entrevista mais vista de António Costa desde que é primeiro-ministro foi a 20 de Junho de 2017 (TVI/TVI24), com 1,286 milhões de espectadores, quando o clima com os professores também era de guerra e estavam marcadas greves aos exames e avaliações. Duas semanas antes, tinha dado à SIC e SIC Notícias outra entrevista onde garantira que o Governo enfrentaria as greves convocando serviços mínimos, que foi seguida por 960 mil espectadores.

Olhando para os números dos canais, desde o início de 2016, a TVI foi o canal escolhido por cinco vezes para o primeiro-ministro dar uma entrevista; esteve três vezes na SIC e apenas uma na RTP.

Entre as eleições de Outubro de 2015 e o final de Novembro desse ano, quando foi nomeado primeiro-ministro após o chumbo do programa de governo de Pedro Passos Coelho no Parlamento, no espaço de um mês António Costa desdobrou-se em entrevistas aos três canais generalistas. Foi visto por 1.274.200 pessoas na TVI (16 de Outubro), por 1.05.100 na SIC (a 6 de Novembro) e por 775.500 na RTP1 (a 16 de Novembro).