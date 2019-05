Spotify: há um meme para cada um de nós — e uma playlist também

O serviço de streaming Spotify lançou uma nova campanha publicitária na qual aproveita memes para convencer os utilizadores mais jovens de que existe música adequada para qualquer altura. “Me, Also Me” e outros conceitos populares na Internet surgem em placards na rua ou paragens de transportes públicos para apresentar listas de música ou podcasts apropriados a todos os estados de espírito.

Spotify / Ads of the World Spotify / Ads of the World Spotify / Ads of the World Fotogaleria Spotify / Ads of the World

Os memes brincam com todos, desde a pessoa que decide tentar acordar cedo mas gosta de música para dançar toda a noite até aos que tentam pensar positivo para ultrapassar uma separação, mas passam o tempo a ouvir playlists melancólicas.

Comandos de voz em fase de teste O Spotify está também a experimentar uma funcionalidade que permite ao utilizador aceder a playlists ou podcasts publicitados através de um comando de voz. A ferramenta está em fase de testes nos Estados Unidos. Segundo o Spotify, o microfone estará apenas ligado durante a duração da publicidade e será desactivado caso seja dito algo diferente do comando de voz “Play Now”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As imagens da campanha são complementadas por vídeos de 30 segundos que representam pequenos momentos com que todos nos conseguimos identificar, como preferir escadas ao elevador ou aproveitar uma boa sesta no sofá.

Mais populares A carregar...

Os memes, que têm os millennials como público-alvo, ainda só estão disponíveis em oito países: Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha e Suécia. Numa segunda fase, Espanha e Brasil são dois dos 11 novos países em que vais poder encontrar a campanha do Spotify nas respectivas línguas.