Eleições antecipadas?

O líder da bancada parlamentar do PS Carlos César disse: “Parece-me difícil um Governo integrado pelo BE e pelo PCP”. Esta frase, para os mais distraídos, leva-os a pensar que hoje o Governo PS integra os outros partidos, o que, como sabemos, não é verdade, porque há apenas o entendimento parlamentar que obriga os partidos à esquerda do PS a aprovar os orçamentos anuais. Esta frase é interpretada também com vista ao futuro. Ora, como sabemos, para os que estão mais atentos, para se formar um governo com ministros do PS/BE/PCP/PEV, é necessário fazer um programa de governo com propostas políticas de todos estes partidos, o que é muito difícil, visto o PS ter uma visão política muito mais próxima do PSD do que dos partidos à sua esquerda. À luz deste meu entendimento, a situação criada em 2015, dificilmente se repetirá. Além disso, era premente mais do nunca estancar a perda de direitos dos trabalhadores e dos micro e pequenos empresários.

Vamos ver se o próximo governo é do PS com os partidos à sua esquerda ou se com o PSD. Só a eleições e os negócios a que PS e PSD estão umbilicalmente ligados ditarão o futuro, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

O medo de Marcelo

Portugal enfrenta nestes últimos dias uma crise política, havendo um risco possível de eleições antecipadas, situação que merece a maior cautela e serenidade. António Costa exagerou e potenciou o caso dos professores, uma habilidade de jogador experiente que, incomodado com as eleições europeias que não lhe têm corrido de feição (e não só), serviram-lhe para ir em frente com a convicção de salvador da pátria, apostando na habitual ingenuidade dos cidadãos, vociferando aos quatro ventos que só ele pode salvar as finanças, os funcionários públicos, os pensionistas, enfim... o país. Nem uma palavra a pedir consenso, negociação ou chamar por exemplo os líderes dos partidos da oposição para conversações sérias no intuito de resolver o impasse. E Marcelo?! Como explicar este silêncio? Aonde pára o Presidente sempre presente nos media, opinando diariamente sobre todos os assuntos, a maioria irrelevantes com as habituais selfies e palavras de circunstância numa banalidade confrangedora? Pois é... será que tomar uma opinião sobre o que está em jogo, isto sim, um assunto melindroso de Estado lhe traria perda de popularidade? Medo dos malfadados votos que tanto anseia para uma futura presidência?

José Alberto Mesquita, Lisboa

Assunção Cristas

Depois do eco negativo total que teve na sociedade civil a votação irresponsável do CDS sobre os professores eis que Assunção Cristas aparece a dar o dito por não dito. Afinal, Cristas continua igual a si própria pois, tal como agora e sempre que é necessário, dá o dito por não dito com extrema facilidade. Por isso é que relativamente a Cristas nada me espanta. Basta ler e ouvir o que diz quando fala sobre incêndios e rendas de casa, quando foi a principal obreira de duas leis importantíssimas nas duas vertentes referidas: floresta e habitação. Mais comentários, para quê? Não é preciso, pois não?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora