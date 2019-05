Jovem faz quatro mulheres reféns numa loja perto de Toulouse

Um jovem de 17 anos barricou-se esta terça-feira com quatro pessoas numa tabacaria num subúrbio de Blagnac, perto do aeroporto de Toulouse, no sul de França. Segundo a agência France-Presse (AFP), o assalto à loja não correu conforme as expectativas do jovem, que teve quatro mulheres como reféns — a proprietária da loja e três funcionárias. O suspeito, de nome Yanis, encontra-se armado e tem ligações ao movimento “coletes amarelos”, tendo sido detido durante um protesto a 15 de Dezembro de 2018.

O assalto terá tido início pelas 16h30 (hora local, mais uma hora em Lisboa). O jornal local Actu Toulouse cita o ministro do interior francês e avança que uma das mulheres já foi libertada. As outras pessoas sequestradas puderam contactar as suas famílias, indicando de que tudo está bem dentro da loja. Minutos depois, a polícia anunciou que mais duas reféns foram libertadas, ficando apenas uma com o jovem no interior da loja.

As autoridades estão no local, onde a unidade de elite da polícia francesa (RAID) solicitou um perímetro de segurança de 300 metros. Foram afastadas quaisquer hipóteses de terrorismo por parte do presidente da câmara de Blagnac. O canal France 3 cita testemunhas que terão ouvido um disparo e que o criminoso pede para falar com o negociador da polícia.

No entanto, as autoridades informam que o homem está a ameaçar responder com tiros em caso de intervenção policial.