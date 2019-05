Cidadãos rejeita “abrir portas” a Governo do PSOE com o Podemos e os “nacionalistas”

Depois de o Partido Popular espanhol ter afastado, na segunda-feira, a hipótese de viabilizar a formação de um Governo pelos socialistas do PSOE, o outro grande partido da direita em Espanha assumiu esta terça-feira a mesma posição. No encontro entre Pedro Sánchez e Albert Rivera, que está a decorrer no Palácio da Moncloa, o líder do Cidadãos vai prometer apenas uma “oposição firme” e aberta a “acordos de Estado”.

A ronda de encontros entre o líder do partido mais votado nas eleições de 28 de Abril e os líderes do PP, do Cidadãos e do Podemos continua esta terça-feira, sem sinais de qual será o resultado final.

Pedro Sánchez tem indicado que pode avançar para um Governo minoritário, com os 123 deputados conquistados em Abril, e dependente de acordos com todos os outros partidos à excepção do Vox, da extrema-direita nacionalista e anti-imigração. Mas essa abertura pode incluir os independentistas da Catalunha e integra a esquerda do Podemos, uma linha vermelha que os partidos da direita não aceitam.

À esquerda, o Podemos deseja ser convidado para entrar num Governo de coligação liderado pelo PSOE, o que mesmo assim não seria suficiente para uma maioria; para isso, seria necessário fazer acordos com os partidos mais pequenos, como a Esquerda Republicana da Catalunha ou o Partido Nacionalista Basco.

É esse cenário, ainda não confirmado por Pedro Sánchez, que o líder do Cidadãos acredita já estar fechado. E é por isso que foi dizer ao líder do PSOE, esta terça-feira, que não conte com ele para tomar posse – tal como o PP anunciou na terça-feira, também o Cidadãos votará contra no Parlamento espanhol.

Na segunda-feira, a porta-voz do Cidadãos, Inés Arrimadas, antecipou o que o seu líder iria dizer a Pedro Sánchez. “Nem nos passa pela cabeça abrir as portas a um Governo, que já está feito, de Sánchez com os populistas e apoiado pelos nacionalistas”, disse Arrimadas. “O que sabe toda a Espanha é que Sánchez já tem o seu Governo com Iglésias e apoiado pelos nacionalistas. Só está à espera das eleições municipais e autonómicas para que isso seja oficial.”