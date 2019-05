Câmara do Porto admite conter Alojamento Local mas recusa “medidas proibicionistas”

Para Rui Moreira há uma leitura prioritária no estudo da Universidade Católica sobre o impacto de Alojamento Local no Porto. Ultrapassada a “espuma dos dias” dada por variados números sobre esta realidade e rebatido o “alarme social”, o presidente da câmara diz ver nos dados agora apresentados a prova de que o AL, “mesmo no centro histórico”, onde existe em maior quantidade, “não deve ser diabolizado porque teve um contributo extraordinário para a reabilitação urbana”.

Com o estudo nas mãos, a Câmara do Porto vai agora reflectir sobre as “decisões políticas” a tomar e criar um “algoritmo de monitorização da cidade” capaz de acompanhar uma “realidade mutante”, declarou o vereador Ricardo Valente na reunião camarária desta terça-feira. Para já, o presidente Rui Moreira já admitiu a necessidade de “alguma contenção” e sublinhou a recusa de intransigências: “Medidas proibicionistas provavelmente correm mal. Seria mais interessante usar a cenoura do que o chicote. Normalmente quando se usa o chicote mata-se o mercado.”

A equipa da Universidade Católica, liderada por Alberto Castro, mergulhou em várias bases de dados. Cruzou dados dos censos de 2011 com os números do Registo Nacional de Arrendamento Local (RNAL) e também com os das Águas do Porto (para perceber quais as casas com contadores activos). E determinou dois sectores aos quais a autarquia deve estar mais atenta: as “zonas de monitorização”, potencialmente problemáticas, e “zonas de contenção”, onde mais de metade da habitação disponível corresponde a AL e o problema é já real.

O mapa da cidade apresentado – com ligeiras diferenças conforme se usou os números do RNAL ou das Águas do Porto -, mostra uma mancha vermelha (“zona de contenção”) óbvia: “Existe uma elevada pressão corrente no centro histórico do Porto”, declarou Alberto Serra, dizendo que na restante cidade o AL tem uma “expressão marginal”, na ordem dos 5%.

A pressão do AL, distinguiram os investigadores, pode ser feita sobre habitação devoluta ou ocupada. Sobre esta última, os valores apresentados na baixa da cidade “são mais baixos do que a média” o que, para Alberto Castro, traduz uma evidência: “No centro da cidade é onde houve um maior investimento na reabilitação.”

Já a partir da próxima terça-feira, dia 14 de Maio, a autarquia vai iniciar o ciclo de debates “Viva Porto”, onde todos podem participar. No átrio da câmara, haverá uma “caixinha de sugestões” e quem está à distância e quer acompanhar a discussão terá disponível um streaming. O primeiro debate será precisamente sobre Alojamento Local, seguindo-se uma sessão sobre habitação social e outra sobre habitação para a classe média. A fechar, discutir-se-á o papel do Estado e do município neste sector.