Palácio Nacional de Mafra com visitas nocturnas na Noite dos Museus

O convite é para uma Noite no Palácio e é a oportunidade para fazer um passeio nocturno pelo mais importante monumento do barroco em Portugal. A iniciativa do Palácio Nacional de Mafra insere-se nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio, realizando-se na noite anterior.

No Palácio de Mafra as visitas nocturnas de sexta, dia 17, começarão às 20h, com as entradas a prolongarem-se até às 22h. A visita guiada será especial, não só pelo horário, mas também porque permitirá ver o palácio com outra vida: estará “habitado” por “personagens vestidos à época”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A entrada é livre mas em grupos organizados, sendo que cada grupo terá no máximo 25 pessoas. A noite conta com a participação da Tempo Cardinal e do grupo de voluntários do palácio. Para mais informações poderá contactar o palácio através do e-mail [email protected] ou Tel.: 261 817 550.

É uma das actividades em redor do Dia Internacional dos Museus, que abrirá museus por todo o país (com entrada livre), tanto de dia como à noite nos dias 17 e 18, num programa nacional que engloba centenas de actividades e propostas.