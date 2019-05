Emirates lança promoções em voos para Dubai, Bali e Phuket

É uma campanha com “tarifas especiais para todos os viajantes portugueses”, anuncia a companhia Emirates, que liga Lisboa ao Dubai e que no Verão passa a ligar também o Porto ao emirado quatro vezes por semana. A promoção está em vigor até dia 16 de Maio, aplicando-se a viagens a realizar, com algumas excepções, entre Maio e Março.

O preço-base da campanha é o da ligação directa ao Dubai: desde 499 euros por ida-e-volta. Mas é possível aceder a outros destinos via Dubai a valores promocionais, incluindo a Tailândia – Banguecoque (desde 599 euros) e Phuket (699 euros) –, Bali na Indonésia (desde 745 euros) ou as Maurícias (desde 799 euros).

No site da empresa, encontram-se também destaques a voos para Hong Kong desde 599 euros ou Hanói a partir de 699 euros. Na lista, surgem ainda Luanda, Joanesburgo, Nova Deli ou Abu Dhabi, todos desde 539 euros; Pequim ou Xangai desde 569 euros.

Segundo a Emirates, as tarifas são válidas tanto para voos com partida de Lisboa como do Porto, devendo as viagens realizar-se entre 13 de Maio de 2019 e 31 de Março de 2020 (fica de fora o período de 26 de Julho a 13 de Agosto para todos os destinos excepto para o Dubai) e 20 a 29 de Dezembro.