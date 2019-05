Aeroporto de Lisboa vence prémio internacional para Aeroporto do Ano

O Aeroporto do Ano nos prémios internacionais Air Transport Awards chama-se Humberto Delgado. A vitória nestes “óscares” para a aviação mundial, organizados pela Air Transport News, uma publicação internacional especializada em informação sobre a indústria, foi decidida por um júri onde se incluem o director-geral de Mobilidade e Transportes da Comissão Europeia, Henrik Hololei, ou o especialista em transporte aéreo do Banco Mundial, Charles Schlumberger.

O Aeroporto Humberto Delgado sucede assim a aeroportos-estrela do mundo, como o Changi de Singapura (que venceu nos últimos dois anos), Istambul (2016) ou Dubai (em 2015).

“É uma grande honra para o aeroporto de Lisboa receber esta distinção”, comenta em comunicado Thierry Ligonnière, CEO da Ana Aeroportos de Portugal, referindo que Lisboa tem crescido de “forma exponencial nos últimos anos”. O responsável salienta ainda que “o aeroporto vem correspondendo às expectativas das companhias aéreas e passageiros, enfrentando de forma positiva os enormes desafios decorrentes de um rápido crescimento”.

Os Air Transport Awards, que se resumem como “o único galardão internacional que distingue todas as principais categorias do sector de transporte aéreo”, foram entregues numa cerimónia que se realizou a 3 de Maio em Ekali, na Grécia e, além de Lisboa, foram também premiados, entre outros, a Airbus (fabricante do ano), a Star Alliance (aliança de companhias aéreas do ano) ou a Wizz Air (companhia aérea do ano).

Recentemente, também o aeroporto do Porto foi distinguido: recebeu um prémio da Airports Council International para “Best Airport” de entre os que têm 5 a 15 milhões de passageiros.