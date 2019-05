Sonae IM conclui investimento na israelita Cellwize

A Sonae Investment Management (IM) concluiu o investimento na israelita Cellwize, que tem em vista aumentar a expansão da tecnologia de automação e inteligência artificial, particularmente nas novas infra-estruturas de 5G.

A empresa juntou-se assim aos investidores Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Viola Ventures, Green Apple Tech e Vintage Investment Partners no apoio à israelita, não tendo sido revelado o valor do investimento.

“A Cellwize é um líder tecnológico global e tem sido consistentemente reconhecido pela qualidade e resiliência da sua tecnologia por uma longa lista de operadores tier-1 de rede móvel”, referiu, em comunicado, o director executivo da Sonae IM, Carlos Alberto Silva.

Para o responsável, devido à sua “arquitectura modular e aberta” a Cellwize posiciona-se como “um fornecedor de referência” para operadores de rede, nomeadamente nas redes móveis de quinta geração (5G).

“Na Cellwize entendemos que a indústria se encontra num ponto de mudança disruptiva e a entrar numa era de conectividade inteligente, onde a tecnologia vai pensar e responder por nós. A próxima fase de automação vai incorporar machine learning, tornando as redes self-driving mais inteligentes, maximizando as eficiências de custo e melhorando a experiência de cliente”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da Cellwize, Ofir Zemer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com Zemer, a empresa está “pronta para apoiar os operadores de rede móvel na transformação das suas operações, agilizando e automatizando processos, para construir as fundações de operações autónomas”.

A CellWize, fornecedor de soluções de automação e orquestração de redes móveis, conta, actualmente, com clientes como a Telefónica, a Axiata e a Bell Canada, fornecendo tecnologia na Europa, América do Norte e Ásia Pacífico.

Por sua vez, a Sonae IM conta com um portfólio de mais de 25 empresas internacionais de base tecnológica, dedicadas aos sectores de retalho, cibersegurança e telecomunicações.