Preços mais baixos da luz fazem Altice regressar ao mercado regulado

É um dos segredos pior guardados do sector eléctrico. No Verão passado, a Altice, dona da operadora de telecomunicações Meo e uma das principais empresas em Portugal, transferiu do mercado liberalizado para o mercado regulado cerca de sete mil pontos de consumo em baixa tensão normal (BTN), aquela que abastece os clientes domésticos e os pequenos negócios.

Continuar a ler