Ministros africanos juntam-se em Lisboa para debater investimentos na energia

No próximo mês, cerca de três mil pessoas, incluindo 18 ministros de vários países e outros governantes, vão reunir-se em Lisboa para a 21ª edição do Fórum de Energia de África.



A organização do evento – que decorrerá entre 11 e 14 de Junho, no Centro de Congressos – anunciou esta terça-feira que o Fórum de Energia de África já tem confirmadas as presenças de ministros, secretários de Estado e altos dirigentes de vários países. Segundo a EnergyNet, a entidade que organiza o Fórum, os governantes “irão apresentar as estratégias para o desenvolvimento do sector energético nos seus países, destacando as oportunidades de parceria para as empresas do sector”.



Países como Moçambique, Angola, Costa do Marfim, Marrocos, Nigéria, Egipto, Gana, Quénia, Uganda, África do Sul e Etiópia irão apresentar os seus mais recentes projectos e as oportunidades de investimento perante uma plateia que reunirá diversos investidores internacionais.



Além disso, “o Governo português irá apresentar, no último dia do Fórum, o processo de concurso para 1,35 GW (para 2019) e 700MW (para o início de 2020) de projectos fotovoltaicos em Portugal”, adiantou a EnergyNet.



“O Fórum de Energia de África acolhe um grande número de decisores do sector público de todos os cantos do mundo, com cerca de 46% de africanos, sendo que 21% do total dos delegados são líderes políticos e legisladores”, destacou o director-geral do evento, Simon Gosling.



A EnergyNet destaca ainda que o Fórum procurará evidenciar “o reconhecimento do crescente papel das mulheres no sector, como mobilizadoras de pequenas comunidades e influenciadoras da indústria”. Todas as 56 sessões de trabalho serão moderadas “por algumas das mais brilhantes mulheres do sector energético” e espera-se que “mais de 25% dos 3.000 delegados” presentes sejam mulheres, refere o comunicado.





