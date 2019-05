Preços das casas em Lisboa e Porto continuam a subir acima de 20%

No quarto trimestre de 2018, 42 municípios localizados maioritariamente no na Área Metropolitana de Lisboa apresentavam os preços das casas mais elevados do país. As taxas de crescimento em Lisboa e Porto mantêm elevada, acima de 20%, revela esta terça-feira Instituto Nacional de Estatística (INE).

Lisboa (+23,5%) e Porto (+23,3%) registaram as taxas de crescimento homólogo mais elevadas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. Pela primeira vez, desde o 1º trimestre de 2016, os valores medianos de venda das sete freguesias da cidade do Porto situaram-se acima de 1000 euros por metro quadrado (m2), sendo o valor mais elevado 2289 euros/m2. Em Lisboa, os preços chegam aos 4000 euros por m2, tendo a mediana superado os 3000 euros.