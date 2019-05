Espanhola Endesa vai analisar a compra de barragens da EDP

A Endesa vai analisar a compra de activos da EDP, nomeadamente centrais hidroeléctricas, indicou hoje energética espanhola, que tem actividade de produção e comercialização de energia em Portugal, à margem da apresentação dos seus resultados trimestrais.

“Vamos analisar o plano de desinvestimentos da EDP à procura de eventuais activos de produção [eléctrica], como hidroeléctricas em Portugal, que se podem encaixar na nossa posição estratégica”, disse o presidente executivo da Endesa, José Bogas, numa reunião com analistas durante a apresentação dos resultados trimestrais.

José Bogas considerou que as centrais hidroeléctricas da EDP, em Portugal, podem “encaixar estrategicamente” nos planos da Endesa: “Já estamos expostos a este mercado que está integrado com o mercado espanhol”.

O presidente executivo da energética acrescentou que a Endesa está “mais interessada” em activos de distribuição e renováveis, descartando completamente a compra de centrais de ciclo combinado.

A EDP pretende vender activos no valor de 2000 milhões de euros nos dois países ibéricos nos próximos anos, segundo o plano estratégico da empresa portuguesa.

A Endesa é o maior operador de centrais de energia nuclear em Espanha e as declarações do executivo máximo da empresa estarão relacionadas com o acordo promovido pelo Governo espanhol sobre o encerramento escalonado de todas as centrais nucleares espanholas entre 2027 e 2035, o que terá um impacto directo negativo nas contas da eléctrica.

A empresa anunciou hoje lucros de 363 milhões de euros durante o primeiro trimestre de 2019, menos 2,4% do que no mesmo período do ano passado.

Segundo a informação que enviou ao mercado, esta evolução foi influenciada pela diminuição da procura de electricidade, devido às altas temperaturas e a desaceleração económica no consumo das grandes empresas.

A Endesa é uma das três empresas líderes no sector eléctrico em Espanha, conjuntamente com a Gas Natural e a Iberdrola.