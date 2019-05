Casas à venda no Porto superam 1000 euros por metro quadrado em todas as freguesias

O preço mediano por metro quadrado de venda de casas na cidade do Porto está acima dos 1000 euros em todas as freguesias. De acordo com as estatísticas que o INE acabou de divulgar e que se referem ao quarto trimestre de 2018, já nem na freguesia de Campanhã, tradicionalmente aquela onde era possível encontrar habitação mais barata na cidade, é possível verificar uma mediana abaixo dessa fasquia, já que o valor apurado regista-se agora nos 1025 euros por metro quadrado (€/m2). E a vizinha freguesia do Bonfim, também na zona oriental da cidade, foi a que registou um crescimento homólogo mais elevado, disparando 47,9% e atingindo agora os 1557 €/m2.

De acordo com o INE, a variação homóloga registada nas sete freguesias que compõem a cidade do Porto foi de 23,3%, para se fixar num valor mediano de venda de 1612 €/m2. As freguesias que se destacam em termos de preço, muito acima deste patamar são a União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, que aumentou em termos homólogos 24,8% para atingir os 1887 €/m2, e a União de freguesias de Lordelo, do Ouro e Massarelos, que cresceu 24,3% e se fixou nos 1868 €/m2 . Mas uma das que registou um crescimento homólogo igualmente muito expressivo foi a freguesia de Ramalde: aumentou 30%, atingindo agora uma mediana de 1536 €/m.

As casas mais caras vendidas na cidade do Porto continuam a estar na União de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, onde o valor mediano do metro quadrado de uma habitação chega aos 2289 €/m2. A freguesia que no último trimestre do ano mais resistiu à pressão do aumento dos preços foi a freguesia de Paranhos, onde se insere a zona universitária da cidade, e que registou um preço mediano de alojamentos vendidos de 1351 €/m2 e uma variação homóloga de 10,6%.