Selecção lusa bate Rússia no Europeu sub-17

A selecção portuguesa de futebol sub-17 venceu, esta terça-feira, a congénere da Rússia, por 2-1, na segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa da categoria, disputado na Irlanda, pelo que na sexta-feira decidirá a passagem aos quartos-de-final com a Islândia, na última ronda.

Em Dublin, o conjunto orientado por Emílio Peixe, que na primeira jornada perdeu com a Hungria, marcou por intermédio de Gonçalo Batalha (16’) e Gerson Sousa (50’), tendo os russos reduzido por Kiril Schetinin (68’).

Portugal soma três pontos, a par da Islândia, derrotada esta terça-feira pela Hungria (2-1), que lidera o grupo com seis pontos, tendo já assegurado o primeiro lugar. A Rússia, com duas derrotas, já não tem qualquer possibilidade de apuramento.

