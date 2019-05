Liga abre inquérito aos incidentes no V. Setúbal-Boavista

A Liga irá abrir um inquérito aos incidentes ocorridos durante o jogo de segunda-feira, que opôs o V. Setúbal e o Boavista no Estádio do Bonfim. No comunicado publicado na manhã desta terça-feira no site oficial, a entidade diz que “aguarda pelos relatórios das forças de segurança e dos delegados da Liga” para abrir um processo de inquérito que teve início a 20 minutos do final do encontro.

O terceiro cartão vermelho exibido por Fábio Veríssimo aos homens do V. Setúbal despoletou a fúria dos adeptos da casa. Logo após a expulsão de Cádiz, um adepto dos sadinos chegou mesmo a pisar o relvado do Bonfim na tentativa de chegar perto do árbitro de Leiria, sendo prontamente retirado pelos membros da equipa sadina e elementos de segurança.

Nas bancadas, alguns adeptos chegaram a abrir o portão que dá acesso ao terreno de jogo, mas a pronta intervenção dos assistentes de recinto desportivo e das forças policiais impediu uma invasão colectiva. No lado da bancada Nascente, os adeptos da casa arremessaram alguns objectos em direcção do árbitro auxiliar, motivando a interrupção da partida durante largos minutos.

Depois de serenados os ânimos no relvado, a fúria dos sadinos virou-se para os jornalistas. Na transmissão televisiva da SportTV é possível ouvir um adepto a insultar os profissionais de comunicação social após a terceira expulsão. Nos minutos finais do período de descontos podem ouvir-se vidros a serem partidos, com os comentadores a garantir que os adeptos sadinos arremessaram cadeiras do estádio em direcção dos jornalistas. A equipa de reportagem da SportTV denunciou, ainda, tentativas de agressão a vários elementos presentes na bancada de imprensa, recusando-se a comentar os instantes finais da partida por não estarem reunidas condições de segurança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Partida esteve interrompida durante vários minutos RUI MINDERICO / LUSA

A Liga, no mesmo comunicado em que anuncia a abertura de um processo de inquérito aos incidentes, apresenta “uma palavra de solidariedade aos comentadores da SportTV e demais órgãos de comunicação que, estando a fazer o seu trabalho, foram, alegadamente, vítimas de tentativa de agressão”.

Para além da multa que terá obrigatoriamente de pagar, o V. Setúbal pode ser castigado com um jogo à porta fechada pelo mau comportamento dos adeptos frente aos “axadrezados”.