As Misericórdias e os Museus: uma semiótica do saber

Foram conhecidos recentemente os museus candidatos ao prémio de Museu Europeu do Ano, EMYA 2019, cerimónia que terá lugar entre os dias 22 e 25 de maio na cidade de Sarajevo. Entre os 50 finalistas encontra-se um português: o Museu da Misericórdia do Porto. Não surpreende a nomeação e trata-se, sem dúvida, de um reconhecimento ao bom trabalho museográfico. Musealizar as Misericórdias portuguesas não é tarefa fácil, pois são instituições ativas há cinco séculos. Foram testemunhas de vários regimes e foram sabendo tecer o seu património de acordo com cada momento. Sabemos o quão difícil é contradizer o momento, mesmo através da análise científica do passado; a ideia que se tem do património no presente é (quase sempre) mais entranhável e imediata. O “presentismo” do património é um mal conhecido entre historiadores, alguns, como David Lowenthal, são drásticos em “separar as águas” entre história e património; o britânico, em texto publicado em 1996, defende que se, por um lado, a história “é universalmente acessível e comprovável”, por outro, o património é mais variável, é construído socialmente e não se baseia propriamente “em factos comprovados, mas numa lealdade crédula”.

Continuar a ler