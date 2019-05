Prémio Sonae Media Art já tem finalistas

São já conhecidos os cinco finalistas que vão disputar a 3.ª edição do Prémio Sonae Media Art 2019, no valor de 40 mil euros, numa iniciativa conjunta da Sonae (proprietária do PÚBLICO) e do Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC) do Chiado, em Lisboa. São eles Diogo Tudela, Francisca Aires Mateus, Rudolfo Quintas e os colectivos Berru (constituído por Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho) e o formado por João Correia, Sérgio Rebelo e Tiago Martins.

A escolha foi efectuada por um júri constituído pelo professor e investigador André Rangel, pelo artista e crítico António Cerveira Pinto e pela historiadora de arte e conservadora do MNAC Adelaide Ginga.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a promotora do prémio explica que “o júri privilegiou as candidaturas que demonstram uma especial capacidade exploratória, inovadora e crítica no domínio da media art”. E escolheu, a partir de 73 candidaturas validadas, aquelas que manifestaram “maturidade tecnológica, clareza conceptual e qualidade formal”, dando também uma atenção especial “à amplitude geracional”, reunindo artistas com percursos consolidados e outros emergentes.

O vencedor da edição deste ano será encontrado, após a avaliação das obras a expor por cada um dos finalistas, por um júri que será formado por Miguel Soares, artista multimédia, Patrícia Gouveia, professora e investigadora na área das artes digitais, e Yves Bernard, engenheiro, professor e produtor de novos media.

Nas duas edições anteriores, os vencedores do Prémio Sonae Media Art foram Tatiana Macedo (2015) e Rodrigo Gomes (2017).