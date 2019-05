Em Julho, o cineasta Atom Egoyan junta-se a Todd Solondz no Porto

Uma sessão especial de O Futuro Radioso e uma masterclass sobre o futuro do cinema e seus actuais desafios marcará a vinda do realizador egípcio Atom Egoyan ao Porto. Em Julho, o cineasta será orador convidado da Universidade Católica e vai ainda inaugurar a estadia da sua instalação Close, uma colaboração com o artista plástico português Julião Sarmento. Junta-se assim ao norte-americano Todd Solondz e à dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva.

A masterclass decorrerá a 3 de Julho no âmbito da segunda edição da Porto Summer School on Art & Cinema, o programa de Verão da Escola das Artes da Universidade Católica que consiste num “curso avançado de novas práticas de cinema”. Traz o realizador pela primeira vez ao Porto, apesar de em 2002, para a Bienal de Veneza, ter assinado a obra Close 2000/2001 com Sarmento e esta ter estado exposta no Museu de Serralves na exposição Something Is Missing, que tinha Close como ponto de partida e depois reunia obras relacionadas com o mundo criativo dos dois autores​. Agora ruma ao Teatro Rivoli, também a partir de dia 3 de Julho, igualmente no âmbito da programação da Summer School da Escola das Artes e com a participação de Julião Sarmento.

Foto julião Sarmento e Something is Missing, a exposição de 2002 em Serralves NELSON GARRIDO

Na própria Escola das Artes da Universidade Católica, onde decorre a sessão gratuita de O Futuro Radioso e a masterclass, o autor de Exotica (1994) e Ararat (2002) vai “discutir a natureza transdisciplinar do cinema contemporâneo a partir da sua experiência artística”, como indica a organização em comunicado. Na mesma nota, cita-se o realizador sobre como a longa-metragem, na era da produção intensa de séries, se tornou uma “espécie em vias de extinção, factor que provoca uma série de questões estéticas sobre a viabilidade do formato”.

A 2.ª Porto Summer School on Art & Cinema decorre de 2 a 6 de Julho e tem como programador Daniel Ribas, docente na instituição. Inclui sessões de cinema, workshops e programação de acesso livre na cidade. A sua programação inclui ainda uma retrospectiva do cinema de Todd Solondz, que estará no Porto no âmbito de uma parceria com o festival Curtas Vila do Conde. O ciclo começa na Porto Summer School on Art & Cinema, segundo a universidade, e decorre depois no Curtas.

A primeira edição reuniu realizadores como João Salaviza, Salomé Lamas e João Pedro Rodrigues e teve como convidado especial o cineasta Apichatpong Weerasethakul.