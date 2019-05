Uma antologia com mangalhos e cricas a mais para a moral salazarista

No final de 1965, o jovem editor da Afrodite, Fernando Ribeiro de Mello, fazia chegar às livrarias uma Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica organizada por Natália Correia e ilustrada com desenhos de Cruzeiro Seixas. O livro, um espesso volume de mais de 500 páginas, foi considerado pornográfico pelos censores do regime, que se afadigaram a contabilizar as generosas ocorrências de caralhos, porras, mangalhos, colhões, pentelhos, cricas, conas, cagueiros e afins. A PIDE, como seria de esperar, apreendeu imediatamente a obra, e Natália Correia e Ribeiro de Melo, acusados de “ofender o pudor geral, a decência pública, os bons costumes, o pudor sexual [e] a moralidade pública”, acabaram processados e condenados em tribunal plenário, a par de quatro autores representados no volume: E. M. de Melo e Castro, Mário Cesariny, Luiz Pacheco e Ary dos Santos.

