Como será uma casa ideal em Marte? Uma torre com gelo contra raios cósmicos

Michael Morris não tem muitas dúvidas: daqui a 20 anos estaremos a construir casas em Marte. Por enquanto, na Terra, o arquitecto norte-americano está a projectar estruturas para que quatro pessoas – astronautas ou cientistas – possam viver um ano terrestre no planeta vermelho. Proteger os humanos da radiação cósmica e permitir que apreciem a paisagem de Marte são dois dos objectivos do trabalho de Michael Morris. Esta segunda-feira ao final da tarde, numa conferência da Trienal de Arquitectura de Lisboa, veio ao Centro Cultural de Belém (CCB) apresentar “5 Casas para Marte”, em que falou dos projectos que está a desenvolver em colaboração com a NASA.

