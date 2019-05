Azambuja cria “salas do futuro” para combater insucesso escolar

A partir da próxima semana, três escolas do concelho da Azambuja, no distrito de Lisboa, vão passar a ter uma sala de aula “do futuro” para os alunos. Em cada um dos espaços, os alunos terão ao seu dispor equipamentos como computadores, tablets, portáteis, painéis interactivos, impressoras 3D e robôs. Trata-se de um projecto integrado no plano de combate ao insucesso escolar da Lezíria do Tejo, que abrange dez municípios da região.

As novas salas serão instaladas na Escola Básica 2,3 Vale Aveiras, na Escola Básica 1,2 e 3 da Azambuja e na Escola Básica Integrada de Manique do Intendente. Representam um investimento para o município de cerca de cem mil euros, disse à agência Lusa a vereadora com o pelouro da Educação, Sílvia Vítor.

“No fundo, estamos a construir uma escola que seja facilitadora de apoio ao aluno, disponibilizando as ferramentas tecnológicas mais inovadoras e incentivando a aprendizagem”, sublinhou a autarca.

Os alunos de outras escolas também poderão deslocar-se aos espaços para usufruir do material. Sílvia Vítor ressalvou que estas salas se destinam a “todos os alunos que frequentam escolas do pré-escolar ao secundário no concelho de Azambuja”.

“Temos também protocolos com instituições de ensino ligadas às instituições particulares de solidariedade social, para que possam também utilizar estas salas”, atestou a autarca, que explicou que, no âmbito do projecto, foi criada uma equipa multidisciplinar de intervenção comunitária. O trabalho da equipa, que é constituída por dois psicólogos clínicos, uma educadora social e uma animadora sociocultural, ​envolve áreas como a mentoria, parentalidade positiva, inovação, ciência e criatividade.