Palavras que fazem tremer os políticos: recuo e eleições

Há coisas raras em política: alguém pedir desculpa porque se enganou num cálculo ou porque as suas expectativas não se cumpriram; um ministro assumir um erro de avaliação por não ter informação suficiente sobre um tema ou até por ter sido enganado por outrem; um líder partidário abrir totalmente o jogo; ou, acima de tudo, um político assumir que reflectiu e, por uma boa razão, mudou de posição sobre um assunto concreto. Tudo isto é raro em política e os eleitores sabem-no.

O Governo não admite que mudou de posição na questão das parcerias público-privadas quando estava a negociar a Lei de Bases da Saúde assim como Assunção Cristas rejeita ter recuado na posição que resultou das votações em matéria de tempo de serviço dos professores. Em política, há poucas palavras tão temidas como esta: recuo.

Mudar de opinião e pedir desculpa por isso é visto como um sinal de fraqueza de carácter, o que é um contra-senso. É mais fácil lidar com uma mentira do que com um ziguezague. E, no entanto, há um livro inteiramente dedicado aos ziguezagues na política com exemplos que incluem alguns dos políticos mais experientes e respeitados de Portugal, da esquerda à direita. Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Marcelo Rebelo de Sousa, Álvaro Cunhal, Cavaco Silva ou António Guterres foram apanhados em recuos.

Pedidos de desculpa, apesar de raros, são mais frequentes. Só Pedro Passos Coelho protagonizou dois. Pediu desculpa aos portugueses em 2010, ao dar apoio às medidas de austeridade anunciadas pelo Governo. “É altura de dar a mão ao país para ele sair da situação onde se encontra: o país está em estado de emergência nacional”, disse então. E em 2017, em plena campanha autárquica muito marcada pelos incêndios, voltou a pedir “desculpa pela utilização de uma informação que não foi confirmada” e relacionada com um suposto suicídio do familiar de uma das vítimas. “Devia ter pesado melhor a informação”, disse. Não ficou mais frágil por isso.

Tendo a concordar com António Pires de Lima. O ex-ministro da Economia da coligação PSD/CDS disse no domingo, ao Expresso, que “não há maior virtude num líder do que saber ouvir”. Pode não ser a melhor das qualidades de um líder, mas é, sem dúvida, uma das mais importantes. Implica abnegação.

Não pretendo, com isto, elogiar as evidentes oscilações de posição do PSD e do CDS nas últimas 24 horas. Ser forçado a recuar porque o jogo político atingiu um patamar demasiado perigoso – com ultimatos públicos e ameaças – não é necessariamente uma coisa boa para a democracia. António Costa ameaçou com a demissão depois de ter sido “provocado” por uma votação (de um artigo: o 1.º) que, sabe-se agora, nenhum dos partidos do centro-direita pretendia cumprir e confirmar em plenário. O primeiro-ministro não queria um semi-recuo (no calendário ou nas condições), queria um recuo total (no tempo de serviço contabilizado) — o que acabou por acontecer.

Para entrar no jogo político, é preciso saber jogá-lo e ver muito além da próxima jogada. É preciso, também, não ter medo de eleições.