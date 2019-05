O uso do ADN na investigação criminal é um retrato da heterogeneidade europeia

Helena Machado, investigadora da Universidade do Minho (UMinho), reuniu uma equipa de nove investigadoras das áreas da sociologia, do direito e da criminologia para estudar o modo como os ainda 28 estados-membros da União Europeia (UE) utilizam as bases de dados ADN para investigação criminal, regulam esse uso através dos sistemas de justiça nacionais e como partilham essa informação no âmbito da Convenção de Prüm, assinada em 2005 para combater o terrorismo e a criminalidade transfronteiriça.

