União Europeia em debate no PÚBLICO

Nesta quinta-feira, Dia da Europa, o PÚBLICO promove um debate com os “números dois” das listas de candidatos ao Parlamento Europeu do PS, PSD, CDS e BE e com o número três da CDU.

No auditório do PÚBLICO, em Lisboa, vão estar presentes Maria Manuel Leitão Marques (PS), Lídia Pereira (PSD), José Gusmão (BE) e Pedro Mota Soares (CDS). A CDU estará presente com o eurodeputado João Pimenta Lopes, número três da lista.

A fazer questões estará um painel de jovens seleccionados pelo jornal: Jorge Félix Cardoso, Rita Vasconcelos, Cyntia de Paula ou Rafael Jacinto são alguns nomes que vão estar presentes.

Este debate, marcado para as 14h30, assinala o fim do projecto “A Europa que Conta”. Ao longo de 25 semanas, o PÚBLICO fez um retrato completo sobre a União Europeia, com recurso às mais várias técnicas multimédia.

As entradas são livres, mas limitadas à inscrição necessária para [email protected]. O debate vai também ser transmitido em directo no site do PÚBLICO.

“A Europa que Conta” tem o apoio do Parlamento Europeu.