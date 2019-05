António Costa ameaçou demitir-se se a contagem integral do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final global. Está o fim do Governo à vista ou esta é apenas uma jogada política?

