BE “não está disponível para nenhum recuo” no tema dos professores

O Bloco de Esquerda enviou nesta segunda-feira um comunicado às redacções para avisar que o partido não está disponível para qualquer mudança no sentido de voto no tema da contagem do tempo de serviço dos professores.

“Os anúncios públicos de PSD e CDS pretendem condicionar o direito dos professores à contabilização do seu tempo de carreira a um conjunto de regras europeias que significam, na verdade, a negação desse direito. O BE não está disponível para nenhum recuo face ao que foi aprovado nos Orçamentos do Estado para 2018 e 2019. Seria esse o significado da aprovação das propostas de PSD e CDS. Assim, O Bloco de Esquerda manterá todas as votações feitas no processo de especialidade das apreciação parlamentares sobre a recuperação de tempo de serviço dos professores”, lê-se na nota assinada pelo secretariado nacional do Bloco.

Depois de um voto favorável no sentido da recuperação integral do tempo congelado por parte dos professores, a direita acabaria, nos dias marcados pela crise política e pela hipótese de demissão do Governo, por colocar condições para aprovar a medida relativa à contagem do tempo de serviço.

Ora, depois de dias tensos, de muita polémica e do que é visto por muitos como um recuo do CDS e do PSD, o partido coordenado por Catarina Martins faz questão de não deixar dúvidas quanto à posição que vai assumir quando o assunto for a plenário: “Confirmaremos o voto favorável à recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias a partir de 2019 e à negociação do restante tempo de serviço a partir de 2020 sem direito a retroactivos. Em coerência, rejeitamos as propostas que obrigam futuros Governos a critérios impostos por Bruxelas para impedir a recuperação integral do tempo

de serviço dos professores no futuro.”

No comunicado, é ainda sublinhado que “a solução aprovada na reunião da passada semana na comissão de educação dá sequência ao que havia sido aprovado nos Orçamentos do Estado para 2018 e 2019, reconhecendo o direito à contabilização integral do tempo de serviço da carreira dos

professores em termos a definir por negociação”. Os bloquistas escrevem ainda que o partido “votou em consciência e em coerência com as posições públicas assumidas perante os professores e os trabalhadores da Administração Pública”.

Sobre a questão que está no centro da polémica relativa à sustentabilidade da medida, lembram que “o Bloco de Esquerda limitou-se a replicar para os professores do continente o mesmo modelo de reconhecimento do tempo de serviço que o Partido Socialista propôs e fez aprovar na Região Autónoma dos Açores”.

Este comunicado já responde ao desafio lançado por Mário Nogueira após reunião dos 10 sindicatos de professores se juntaram para preparar uma carta aos partidos com assento parlamentar. “O PS sozinho não consegue fazer valer a sua posição [de apenas contar dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado por razões orçamentais]. Os partidos à esquerda do PS nem têm de votar a favor os diplomas do PSD e do CDS-PP, que são muito semelhantes, basta que não votem contra”, disse à agência Lusa o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira.