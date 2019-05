Parece um preservativo normal, mas só abre se duas pessoas quiserem

A iniciativa é da marca de preservativos Tulipán, sediada na Argentina. #PlacerConsentido (“Prazer Consentido”, em língua portuguesa) é o mote que dá nome ao preservativo e relembra algo que não deve ser esquecido: “Se não te dizem que sim, é um não”.

O mais importante durante as relações sexuais é o consentimento, defende a marca. Por isso, esta embalagem só se abre quando duas pessoas pressionam, ao mesmo tempo, os oito pontos estratégicos nas laterais da caixa, que guarda o contraceptivo no interior. É impossível abri-lo sozinho.

É uma forma não só de simbolizar que o acto é consentido, mas também de lembrar a importância do uso de protecção durante a relação sexual, em especial para prevenir doenças sexualmente transmissíveis ou gravidezes indesejadas. A empresa não espera acabar com a problemática do sexo sem consentimento, mas quer ser um grande passo nesta luta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Tulipán

A iniciativa teve uma grande difusão nas redes sociais e, dado o impacto que alcançou, a empresa quer expandir o “preservativo do consentimento” — mas sem o colocar à venda. Numa relação sexual, lembra, só há prazer se esta for consentida.

Mais populares A carregar...

A Tulipán já distribuiu gratuitamente cerca de 2000 embalagens em bares e restaurantes de Buenos Aires.