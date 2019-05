Perdão da dívida

Determinado órgão de comunicação televisivo, deu conhecimento à opinião pública, de que determinado empresário beneficiou de um perdão de uma divida aos bancos, no valor de 370 milhões de euros, o que não é de admirar se tivermos em conta as condições e as contrapartidas negociadas entre as partes que pode ser benéfica para ambas, sendo benéfica também para aqueles que dependem do seu posto de trabalho, se o mesmo for preservado.

Se não podemos comparar o poder negocial de um empresário com um simples cidadão que vive apenas do seu vencimento, mas que por ter dividas que decorrem de ofertas de crédito agressivas, que iludem os detentores dos respectivos cartões, estes não deixam de ser também cidadãos, embora com menos capacidade financeira que outros, mas onde o tratamento bancário diferenciado, é revelador de quão importante é o estatuto que beneficia uns, e penaliza outros.

Se a dualidade de critérios no tratamento dos cidadãos depende do nome ou do estatuto social, deveria existir por parte das entidades bancárias a capacidade de perceberem que a agressividade na venda de bens e serviços, potencia o descuido e o facilitismo, e que o perfil de muitos cidadãos é incompatível com a capacidade do cumprimento das suas obrigações, a questão que se coloca, é o porquê na diferença de tratamento?

Américo Lourenço, Sines

Desvalorização da disciplina de História

Um inquérito apresentado pelo Instituto de Ciências Sociais revelou que nove em cada dez portugueses com menos de 40 anos desconhecem quem foram os protagonistas do 25 de Abril (como Salgueiro Maia e Otelo Saraiva de Carvalho). Face à extensão dos programas da disciplina de História nos ensinos básico e secundário e à desvalorização de que tem sido vítima por parte de responsáveis pelas últimas políticas educativas e por (alguns) míopes representantes dos Agrupamentos de Escolas do país, outra coisa não seria de esperar. São necessários esforços hercúleos e verdadeiros milagres por parte dos docentes da disciplina para conseguirem abordar os conteúdos mais recentes da nossa História, que se encontram, naturalmente, nos finais dos programas curriculares.

A nova matriz curricular-base e as opções relativas à autonomia e flexibilidade curricular (Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de Julho) vieram provocar, ainda, maiores angústias aos docentes de História e das Ciências Sociais e Humanas. Ao atribuir-lhes no 3.º Ciclo uma carga horária semanal de 725 minutos, menos do que a qualquer outro Departamento de disciplinas ditas de estudo, a nova matriz “desvalorizou” drasticamente a História (e a Geografia), ao contrário do que, recentemente, o ministro da Educação deu a entender.

A desvalorização da História tem tido efeitos trágicos nas aprendizagens dos alunos. Passou a haver pouco tempo para a análise de fontes, textos, gráficos e mapas, para a elaboração de sínteses e para a promoção do pensamento crítico, entre outras capacidades que a História desenvolve nos alunos.

Domingos Oliveira (Docente de História), Condeixa-A-Nova