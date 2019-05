Guaidó admite pedir intervenção militar aos EUA

O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, disse em entrevista à BBC que ponderará “todas as opções” para destituir Nicolás Maduro, incluindo pedir aos Estados Unidos uma intervenção militar.

Na semana passada, Guaidó liderou uma tentativa de rebelião militar para forçar Maduro a abandonar o poder, mas que terminou com o chefe de Estado venezuelano, rodeado das chefias militares, a proclamar o fracasso do golpe.

Guaidó conta com o apoio de mais de 50 países, incluindo os EUA, o Reino Unido e a maioria das nações latino-americanas, e disse à BBC que a posição do Presidente norte-americano, Donald Trump, “é muito firme, o que nós apreciamos, assim como o mundo inteiro”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de uma intervenção militar norte-americana, Guaidó respondeu que, como Presidente da Assembleia Nacional, avaliará “todas as opções, se necessário”.

Trump, no entanto, mostrou-se reticente quanto à possibilidade de uma intervenção norte-americana na Venezuela. De acordo com a CNN, o chefe de Estado apelou à contenção dos membros do seu Executivo perante a crise venezuelana. O Presidente norte-americano falou na sexta-feira com o Presidente russo, Vladimir Putin, de quem terá recebido garantias que Moscovo também “não quer envolver-se na Venezuela”.

Já o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, endereçou palavras mais duras à Rússia no domingo, dizendo à emissora norte-americana ABC que “os russos devem sair” da Venezuela.

“Todos os países que interferem com o direito da população venezuelana de restaurar a própria democracia devem sair.” Pompeo vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, na Finlândia,​ esta semana, para discutir a questão venezuelana.

Em resposta aos confrontos da semana passada, Nicolas Maduro apareceu na sexta-feira ladeado por soldados numa base do Exército em Caracas, apelando às forças armadas para derrotarem “qualquer conspirador”.

“Ninguém ousa tocar no nosso solo sagrado ou trazer a guerra à Venezuela”, acrescentou Maduro, após vários dias de confrontos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Guaidó, por seu turno, nega que tenha sido derrotado, dizendo à BBC que o presidente Maduro “já perdeu várias vezes”.

“Eu acho que o único que realmente se prejudica é Maduro”, afirmou, acrescentando: “Ele tem perdido todas as vezes. Está cada vez mais fraco, cada vez mais sozinho e não tem apoio internacional. Pelo contrário, nós ganhamos aceitação, apoio e opções futuras.” Concedendo que “parte” das Forças Armadas ainda apoia Maduro, Guaidó salienta que já “não são todos”.

Os confrontos registados desde a madrugada da passada terça-feira provocaram a morte de cinco manifestantes, três dos quais menores, e feriram outras 239 pessoas, segundo informações das Nações Unidas.