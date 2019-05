Maduro deixou Guaidó à solta e isso não sugere uma posição de força mas de vulnerabilidade

O professor de História da América Latina da Universidade de Nova Iorque Alejandro Velasco explica que ninguém na Venezuela sabe exactamente o que se passou na semana passada. Mas diz que são muitos os sinais a mostrarem que a oposição não tem força para derrubar o chavismo e que o chavismo está mais vulnerável que nunca. Ambas as partes são procuradores de duas potências em guerra, Rússia e Estados Unidos, que podem forçar uma negociação em nome dos seus interesse neste países e não só. “Quem sofre com isto são sempre os que estão no terreno, que são deixados de fora da negociação.”

