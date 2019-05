EUA enviam porta-aviões e bombardeiros para “avisar o Irão”

A Administração Trump enviou um porta-aviões e bombardeiros para o Médio Oriente em resposta a “indicações e avisos” do Irão, e para mostrar que os EUA vão responder com “uma força implacável” a qualquer ataque, disse esta segunda-feira o conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, John Bolton.

Segundo a agência Reuters, que cita uma fonte militar sob a condição de anonimato, os EUA não estão em alerta contra um ataque iminente, mas sim contra “potenciais preparações pelas forças iranianas e pelos seus intermediários que podem indicar possíveis ataques contras forças norte-americanas na região”.

Antes, o conselheiro de Segurança Nacional, conhecido pela sua postura agressiva em relação aos adversários dos EUA, disse que o porta-aviões USS Abraham Lincoln tem como objectivo “enviar uma mensagem clara” ao Irão. O porta-aviões saiu de Norfolk, no estado da Virginia, no início do mês passado, mas na altura a Marinha norte-americana não disse qual seria o seu destino.

“Os EUA não estão à procura de uma guerra com o regime do Irão, mas estamos preparados para responder a qualquer ataque, seja através de intermediários, dos Guardas da Revolução ou das forças regulares iranianas”, disse John Bolton.

O responsável norte-americano não referiu nenhum incidente em particular por parte do Irão que possa ter levado os EUA a reforçarem a sua presença militar na região. O Irão tem ameaçado bloquear o Estreito de Ormuz, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, se vier a ser impedido de usar esse importante canal marítimo – é por lá que passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

As tensões entre os EUA e o Irão aumentaram há um ano, quando o Presidente Donald Trump anunciou a retirada do seu país do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. Na altura não foram fornecidas provas de que o Irão estivesse a violar esse acordo, e os aliados dos EUA, incluindo a União Europeia, mantêm-se vinculados aos termos do documento.

Nos últimos tempos, a Casa Branca anunciou que vai retirar as autorizações à compra de petróleo iraniano, numa tentativa de reduzir as exportações do país a zero. E designou os Guardas da Revolução como uma organização terrorista, uma medida inédita que foi recebida no Irão como uma provocação.