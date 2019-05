Dívida de quatro milhões obriga Estado a rescindir concessão de bingos

O negócio da concessão da exploração de cinco casas de bingo, na Nazaré, Odivelas, Porto, Olhão e Coimbra, correu muito mal para o Estado. A Pefaco Portugal não cumpre com o pagamento de impostos ao Estado desde que lhe foram atribuídas as cinco concessões do Bingo. Mais grave é que a empresa foi multada por incumprimento várias vezes e as concessões nunca lhe foram retiradas, como prevê a lei, para os casos de incumprimentos.

