Foi Kompany a deixar o City a depender de si próprio

Vincent Kompany já está naquela fase da sua carreira em que deixou de ser um jogador consensual. E se há uma opção de Guardiola que é discutível é a presença no “onze” do central belga de 33 anos, que já não tem a velocidade e resistência de outros tempos. Mas foi ele quem manteve o Manchester City dono do seu próprio destino na luta pelo título da Premier League, marcando o golo do triunfo por 1-0 no Etihad frente ao Leicester City. Foi uma vitória muito difícil, mas valeu o mesmo que uma goleada, suficiente para devolver a equipa de Guardiola ao primeiro lugar e a ficar a depender apenas de si própria para renovar o título de campeão, já que falta apenas uma jornada para acabar o campeonato.

Fosse qual fosse o resultado, a decisão do título da Premier League iria ficar sempre para a última jornada, mas o triunfo sobre os “foxes” deixa os “citizens” de novo com um ponto de vantagem sobre o Liverpool. Na última jornada, o City vai ao campo do Brighton & Hove Albion, que já garantiu a permanência, enquanto o Liverpool, depois de saber o seu destino na Liga dos Campeões, irá receber o Wolverhampton orientado pelo português Nuno Espírito Santo e que já não irá subir nem descer do sétimo lugar que actualmente ocupa.

Com um português de cada lado, Bernardo Silva pelos “citizens” e Ricardo Pereira pelos “foxes”, este foi um jogo em que os homens de Guardiola montaram um cerco permanente junto à área do da equipa orientada por Brendan Rodgers. Mas os homens de ataque não conseguiram ser eficazes na hora de atirar à baliza de Kasper Schmeichel. O mais perto que estiveram do golo na primeira parte foi com um cabeceamento à trave de Kun Aguero aos 32’. Mas o Leicester, fiel aos seus princípios defensivos, manteve-se bem compacto e a espreitar um contra-ataque ocasional – e teve duas boas situações para o fazer.

Os minutos iam passando e Guardiola parecia cada vez mais nervoso, tal como os adeptos que enchiam por completo o Etihad, até porque o Leicester, campeão em 2016, já tinha ganhou na primeira volta e dado muito trabalho aos “citizens” na Taça da Liga. Mas, aos 70’, o “velho” capitão, o jogador mais antigo da equipa, assumiu as responsabilidades, levou a bola até meio do meio-campo contrário, e, com toda a convicção do mundo, disparou na direcção da baliza. A bola cumpriu uma trajectória perfeita até bater no fundo das redes de Kasper Schmeichel, cujo voo foi curto para apanhar a bomba de Kompany, que nunca na sua vida tinha marcado um golo de fora da área.