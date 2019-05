Jornada bateu recorde de golos por larga margem

A presente edição do campeonato teve nesta a sua jornada com mais golos, num total de 42 nos nove jogos disputados, o que estabeleceu um recorde para esta temporada – e com larga vantagem sobre as restantes jornadas. Os 42 golos equivalem a uma média de 4,66 golos por jogo, e relegam para segundo plano o anterior máximo da época, que eram 30 golos numa jornada, um número que se verificou três vezes (na segunda, 13.ª e 14.ª rondas).

Dois resultados particularmente “gordos” contribuíram para este máximo de golos numa só jornada: a goleada do Sporting na visita ao Belenenses SAD (1-8) e o empate entre Feirense e Chaves (4-4). Três outras equipas marcaram três ou mais golos nos respectivos compromissos desta jornada: Benfica (5-1 ao Portimonense), FC Porto (4-0 ao Aves), e Santa Clara (1-3 em Tondela). Sp. Braga, Desp. Aves e V. Setúbal foram as únicas equipas a ficar “em branco”.

A média de golos por jornada após 31 rondas cifrava-se em 22,97, mas com os 42 golos desta jornada ultrapassou os 23,5. Muito abaixo da média, o recorde negativo de golos marcados numa jornada na presente edição do campeonato estabeleceu-se em Janeiro, na 17.ª ronda da Liga portuguesa. Os nove encontros disputados renderam apenas 14 golos (média de 1,55 por jogo), sendo que apenas dois emblemas nessa jornada marcaram mais do que um golo: Benfica (0-2 no terreno do Santa Clara) e Desp. Chaves (2-1 na recepção ao Tondela). Sporting e FC Porto, que se defrontaram em Alvalade nessa ronda, ficaram-se pelo 0-0, e houve três triunfos cujo marcador ficou em 1-0.

Curiosamente, numa edição do campeonato que teve um resultado histórico quando o Benfica esmagou o Nacional por 10-0 – um resultado que não se via na Liga portuguesa há 55 anos – a jornada em que se verificou esse triunfo “encarnado” por duplo dígito nem está entre aquelas com mais golos. A goleada da equipa de Bruno Lage aconteceu na 21.ª ronda, que teve no total 23 golos – o que equivale a dizer que os “encarnados” fizeram quase metade do total de golos dessa jornada, que teve um empate a 0-0 e quatro triunfos por 1-0.

A última vez que uma jornada da Liga portuguesa chegou à barreira dos 40 golos foi há mais de três anos, quando em 2015-16 a 13.ª jornada do campeonato registou precisamente quatro dezenas de golos. O recorde na história recente do principal escalão nacional continua a pertencer à 34.ª ronda da Liga portuguesa em 2001-02, com um total de 43 golos (média de 4,77 por jogo). No encerramento dessa edição do campeonato todas as equipas marcaram, contribuindo para uma jornada que teve um encontro com oito golos (Sp. Braga-Alverca, 5-3), outro com seis (V. Guimarães-U. Leiria, 2-4) e quatro outras partidas nas quais foram marcados cinco golos.