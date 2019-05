Depois de cinco dias internado no Hospital CUF Porto, Iker Casillas teve alta hospitalar ao início da tarde desta segunda-feira. O guardião sofreu um enfarte agudo do miocárdio na quarta-feira, durante um treino dos “dragões”.

À saída do hospital, o guarda-redes do FC Porto falou à comunicação social, dizendo que, apesar do infortúnio, se sente com “sorte” pela rápida ajuda que recebeu: “Há uns dias ocorreu um acontecimento que pode acontecer a qualquer pessoa a qualquer momento. Tocou-me a mim. É difícil falar [sobre isso], mas entendo que devo estar agradecido porque tenho muita sorte. Tenho de agradecer a muita gente que se preocupou durante estes dias. Não quero esquecer-me de agradecer ao hospital, ao Dr. Nélson [Puga], que me ajudou a chegar rapidamente ao hospital. Agradecer os milhares de demonstrações de carinhos que as pessoas me enviaram nas redes sociais e [me dedicaram] no mundo do futebol.”

Iker Casillas abordou ainda o tempo de recuperação que o espera antes de um possível regresso aos relvados, garantindo que o mais importante é sentir-se bem. “Estou muito melhor, será um repouso de um par de semanas, ou um par de meses, não sei bem. Na verdade, é-me igual. O importante é estar aqui e agradecer-vos o tempo que passaram aqui. Há que esperar, esperar que o coração recupere. Estou bem, um pouco emocionado, mas estou bem”, finalizou.