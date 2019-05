Final da Taça grega reservada a espectadores convidados

Pela terceira vez consecutiva, o PAOK de Salónica e o AEK de Atenas irão defrontar-se na final da Taça grega, mas, desta vez, os únicos espectadores permitidos no estádio terão de ser convidados, não existindo venda de bilhetes para o público em geral.

Giorgos Vassiliadis, ministro do Desporto da Grécia, anunciou a medida que, segundo o próprio, servirá para diminuir o risco de violência, depois de relatos que indicavam eventuais desacatos entre adeptos de clubes rivais nas imediações do Estádio Olímpico, localizado em Atenas.

Foto Taça da Grécia ficou marcada por confrontos nos últimos dois anos Costas Baltas / REUTERS

Ainda não é conhecido ao certo como será feita a triagem entre os adeptos violentos e o público que poderá assistir à partida. Bem presente na memória da organização está a final de 2017, precisamente entre PAOK e AEK, marcada por confrontos que provocaram mais de 40 feridos. A formação do Norte da Grécia foi punida com 282 mil euros de multa, perdeu seis pontos no campeonato e foi punida com sete jogos à porta fechada. A equipa da capital foi obrigada a desembolsar 170 mil euros e teve de disputar quatro jogos caseiros sem público.

Na Taça da Grécia os adeptos de ambas as equipas podem assistir às partidas, factor que torna mais comuns os confrontos entre as claques. No campeonato helénico, esse direito está reservado apenas para os adeptos da casa, numa tentativa de reduzir os episódios de violência.

Outro dos acontecimentos que envergonhou o futebol grego ocorreu na época transacta e envolveu Ivan Savvidis, presidente do campeão PAOK. O magnata grego, que também tem nacionalidade russa, entrou armado no relvado, depois de a equipa de arbitragem ter invalidado um golo à equipa de Salónica frente ao AEK. Como resultado, Savvidis foi banido dos estádios durante três anos e o clube teve de pagar uma multa de 63 mil euros.

Em 2015, o campeonato chegou mesmo a ser suspenso, depois de graves confrontos no derby de Atenas que opôs o Panathinaikos e o Olympiacos. Na final da Taça grega, disputada no Estádio Olímpico — com capacidade para mais de 69 mil espectadores —, apenas as bancadas atrás da baliza costumam estar abertas ao público, numa tentativa de separar ao máximo os adeptos de ambas as formações.

A final entre AEK e PAOK será disputada no sábado, dia 11 de Maio, com início marcado para as 18h30 (mais duas horas na Grécia).