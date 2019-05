Trinta anos depois, a Volta a Portugal volta a terminar nos Aliados

Trinta anos depois, a Volta a Portugal em bicicleta voltará a terminar na cidade do Porto. Na edição 2019, que encerra a 11 de Agosto, a etapa final terá um contra-relógio curto, entre o Canidelo, em Vila Nova de Gaia, e a Avenida dos Aliados, bem no coração da cidade do Porto.

O percurso da 11.ª e última etapa da Volta foi anunciado nesta segunda-feira, havendo, já, todos os detalhes do “crono”: serão 19,5 quilómetros com início em Gaia e com final no outro lado do Douro, passando por pontos míticos como a Avenida da República, a Ponte do Infante, a Ribeira ou os Clérigos, e terminando nos Aliados.

Foto O percurso da última etapa, revelado nesta segunda-feira. DR

A título de curiosidade, nota para o facto de, há 30 anos, na última vez em que a Volta terminou no Porto, o vencedor da etapa ter sido Joaquim Gomes… actual director da prova. Em 1989, pela equipa Sicasal, Gomes, de amarelo, venceu um contra-relógio entre Matosinhos e os Aliados, confirmando o triunfo nessa edição da Volta.

Um vencedor para coroar nos Aliados

No plano desportivo, Joaquim Gomes apontou este contra-relógio como fundamental para encontrar o vencedor final da Volta a Portugal: “Acredito que vamos ter competição até ao fim e que seja preciso esperar por este último dia”, vincou.

Numa óptica mais institucional, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, saudou o regresso da Volta à cidade. “É uma honra para o Porto voltar a acolher este apaixonante evento, que é justamente considerado uma das grandes festas populares do desporto em Portugal”, começou por dizer, citado pelo site oficial da prova.

E acrescentou: “Era fundamental e imperioso reatar a ligação, recuperando este espectáculo único para a nossa cidade e região. Unindo esforços e sinergias com o município de Vila Nova de Gaia, nosso parceiro em tantas outras organizações desportivas, preparámos um percurso tão belo quanto exigente e que terá, certamente, o seu momento alto com a chegada e a celebração do vencedor em plena Avenida dos Aliados”.