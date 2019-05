Madonna vai actuar no Coliseu de Lisboa no início do próximo ano

A cantora Madonna anunciou uma digressão de “espectáculos intimistas e únicos” que vai passar por Lisboa no início de 2020. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela promotora do concerto em Portugal, onde a digressão Madame X vai aterrar no Coliseu de Lisboa.

Sala de menores dimensões do que aquelas a que está habituada a rainha da pop, que encheu vários estádios ao longo da carreira, o Coliseu de Lisboa não tem ainda data fixada para o concerto, mas a promotora Everything Is New garante que esta será anunciada em breve. As actuações com datas já agendadas são exclusivamente em pequenas salas como coliseus e teatros.

Madame X é o nome da digressão e o título do álbum da cantora que será editado a 14 de Junho em todo o mundo. A tour começa a 12 de Setembro no BAM Howard Gilman Opera House (várias datas em Setembro), em Nova Iorque, e vai passar pelo The Wiltern, em Los Angeles (várias datas em Novembro), pelo Chicago Theatre (várias datas em Outubro), pelo Met Philadelphia; já na Europa, a digressão fará escalas no Palladium, em Londres, e no Grand Rex, em Paris.

A aquisição de bilhetes vai ser processada directamente pela Livenation, a promotora internacional da digressão, e a Everything Is New informa que “todos os pedidos de bilhetes para todos os concertos serão aceites a partir de hoje [segunda-feira] até sexta-feira, 10 de Maio, em Madonna.livenation.com”. Depois, e a partir de 17 de Maio, “os fãs [cujos pedidos tenham sido confirmados] serão notificados e informados da sua alocação dos bilhetes”, conforme a cidade que tenham escolhido, indica a promotora. A compra é limitada a quatro bilhetes por pessoa.

Os preços rondam os 60 dólares (760, no caso dos pacotes VIP) e só foram fornecidos em moeda norte-americana. Haverá ainda bilhetes a dez dólares, à venda no próprio dia dos concertos, no site da artista. Todos incluem uma cópia (física) do álbum Madame X.