HBO pede desculpa pelo copo da Starbucks que apareceu no último episódio de A Guerra dos Tronos

Pouco tempo depois de milhões de espectadores pelo mundo terem visto o mais recente episódio (o quarto) da oitava temporada de A Guerra dos Tronos, as reacções na Internet não tardaram a surgir para comentar os últimos acontecimentos da série, mas também da existência de um copo da Starbucks avistado à frente da actriz Emilia Clark, que desempenha o papel de Daenerys Targaryen.

A cadeia de restauração reagiu com humor no Twitter: “sinceramente, estamos surpreendidos por ela não ter pedido uma bebida do dragão”.

A HBO não ficou indiferente às reacções e pediu desculpa pela voz do produtor executivo Bernie Caulfield, em entrevista à rádio norte-americana WNYC. “Westeros é o primeiro local a ter um Starbucks”, brincou o representante da produtora.

De facto, “é um erro raro no programa porque a equipa e os decoradores estão sempre a mil por cento”, esclareceu Caulfield, que afastou a possibilidade de se tratar de uma inserção de publicidade na série. “Se este é o pior erro que já foi encontrado, então estamos muito bem”, vincou.

Segundo o The Verge, ainda não há posição oficial da HBO para uma possível edição do episódio The Last of the Starks para remover o copo da cena, podendo deixar de ser visto nos meios oficiais onde a série é difundida. Ou então “transformar” o copo numa caneca, já que segundo a HBO, citando o guião da série, “Daenerys Targaryen pediu um chá de ervas”.

Certo é que esse frame ficará “guardado” na Internet, que o tornou um meme.