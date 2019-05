O fim de uma era da cultura pop: Geração X: Apocalipse

Foi há quase 20 anos que nos disseram que os nerds estavam a vingar-se e que os geeks agora eram cool. Com eles (e com a internet, claro) viriam os trailers como acontecimento, viria a cultura spoiler ou a indústria dos recaps - uma avalanche de termos em inglês que nos persegue desde o advento do blockbuster nos EUA. Esta é a cultura partilhada de massas e o título do filme de hoje é Geração X: Apocalipse, porque tudo está a chegar ao fim. Pausa dramática.

