É um menino: o bebé de Harry e Meghan já nasceu

O primeiro filho de Harry e Meghan nasceu na manhã desta segunda-feira, pelas 5h26, em Windsor. O príncipe anunciou à imprensa que o bebé — sétimo na linha de sucessão ao trono britânico — é um rapaz e que tanto este como a mãe estão bem de saúde. Acrescentou também que o casal ainda não decidiu qual será o nome da criança.

“Tem sido a experiência mais incrível que poderia imaginar”, confessou Harry aos jornalistas, citado pela BBC. Harry agradeceu ainda o apoio do público, mostrando admiração por todas as mães. De acordo com o príncipe, a família deverá aparecer em público daqui a dois dias. O bebé nasceu com 3,260 quilogramas, segundo um comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham. Doria Ragland, a mãe de Meghan Markle junto da filha durante o parto do seu primeiro neto.

Nas redes sociais, a primeira-ministra britânica, Theresa May, deu os parabéns aos duques de Sussex pela chegada do filho e desejou-lhes “as maiores felicidades”. Também Jeremy Cobyn, líder do partido trabalhista, expressou o seu de apoio.

Já se sabia que o nascimento decorreria entre o final de Abril e o início de Maio, desde que Meghan o afirmou a uma multidão durante uma visita à cidade de Birkenhead. Ao longo dos últimos dias tem aumentado a ânsia em torno do nascimento, com várias pessoas a especular se a criança já teria nascido. Harry e Meghan avisaram no mês passado que iriam manter privacidade em torno do nascimento do primeiro filho.

“O duque e a duquesa estão ansiosos para partilhar as boas notícias com todos, uma vez que tenham tido a oportunidade de celebrar em privado enquanto família nova”, avançou então o Palácio de Buckingham. Ao contrário do que é costume na tradição da realeza, o casal anunciou ainda que o bebé não irá aparecer em público no seu primeiro dia de vida, escreve o Evening Standard. Há meses que os britânicos apostam qual será o nome, sendo Arthur o mais popular para rapaz.

Harry e Meghan casaram-se há quase um ano, a 19 de Maio, no castelo de Windsor. Anunciaram a gravidez poucos meses depois, em Outubro — um dia antes de iniciarem uma visita de duas semanas à Oceânia. Depois de meses a viver no Palácio de Kensington, perto dos duques de Cambridge, mudaram-se para Frogmore Cottage, em Windsor — onde decorreu o parto.