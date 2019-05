Vimos a barriga de Meghan crescer durante seis meses

Anunciaram a gravidez a meio de Outubro de 2018, na véspera da partida para a Austrália, para onde fizeram a sua primeira viagem real fora do Reino Unido. À chegada, o governador-geral da Austrália, Peter Cosgrove, recebeu-os com um canguru de peluche (chamado Joey) e uma botas UGG.

Durante a gravidez voltaram a viajar, até Marrocos. A duquesa mostrou-se sempre elegante e apresentou-se, grande parte das vezes, em cima dos seus saltos altos, algo menos confortável para uma grávida. Meghan esteve em funções oficiais até meados de Abril.

Os duques de Sussex não quiseram saber o sexo do bebé, preferindo ser surpreendidos no momento do nascimento. No entanto, isso não impediu que as pessoas tentassem adivinhar não só o género, mas também o nome.

Já em Março, a casa de apostas William Hill apontava para dois concorrentes: se fosse rapaz Arthur e, caso fosse rapariga, Diana, em memória da princesa do povo. Outro concorrente forte era o nome Victoria, numa homenagem à rainha e imperatriz do século XIX. Já a Betfair, tinha na frente Diana e Alice, bem como Arthur no caso de rapaz.

Harry e Meghan decidiram ir viver para Frogmore Cottage, uma residência em Windsor, deixando a habitação que tinham no Palácio de Kensington desde que Meghan se mudou para o Reino Unido. Ali viviam mais perto de William e Kate e dos três filhos do casal. Recorde-se que desde Fevereiro do ano passado – então, era Kate que estava grávida – que a opinião pública passou a chamar aos dois irmãos e suas respectivas mulheres os Fab Four.